Казанский вокзал проверяют из-за сообщения о минировании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проверяет сведения о минировании Казанского вокзала в Москве, передает ТАСС.

От неизвестного поступила информация о том, что заминирован один из поездов на вокзале. Проводится эвакуация, ожидается прибытие кинологов для проверки.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в столичном регионе начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. В конце марта эвакуировали людей из мечети на улице Хачатуряна.

Данные о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам: с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновники не были установлены.