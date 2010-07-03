Водитель и сотрудник Моспаркинга подрались в центре столицы

Ожогами и травмами закончился конфликт между водителем и сотрудником Моспаркинга
Столичные полицейские разбираются в конфликте водителя и сотрудника Моспаркинга. Оба покалечили друг друга у стен больницы на улице Щепкина, сообщает телеканал Москва 24.
Со слов владельца авто, он спешил навестить жену и не нашел свободного места для парковки. Машину пришлось оставить на тротуаре. Чтобы не платить штраф, мужчина заклеил номера. Дежуривший на месте инспектор увидел это и сфотографировал нарушение.
Такой поворот нарушителю не понравился и он потребовал удалить снимки. А сообразив, что угрозы не помогают, перешел к действиям. В ход пошли кулаки.
"Водитель попытался плюнуть в сотрудника АМПП. Затем тот достал газовый баллончик и сказал, что будет его применять если водитель продолжит свои агрессивные действия. Затем инспектор АМПП попытался уйти, а водитель его догнал, и после этого в целях самообороны инспектор применил газовый баллончик", – рассказали в пресс-службе Моспаркинга.
В итоге торопившийся в больницу к жене нарушитель сам оказался в палате: у него химические ожоги и перелом носа. Сотрудник Моспаркинга отделался ссадинами и гематомами. Участников драки ждет допрос и наказание, которое, вероятно, превысит штраф за нарушение правил стоянки.
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