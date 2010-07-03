Один человек погиб при пожаре в доме на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в районе Кузьминки на юго-востоке столицы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, еще пять человек были спасены.

Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Волгоградский проспект, дом 76, корпус 1.

Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован.