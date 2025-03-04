Россияне не пострадали при наезде автомобиля на группу людей в Мангейме

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Россиян нет среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мангейме на юго-западе Германии. Об этом сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ в Бонне.

Дипломатическое представительство уточнило, что информация была получена от местной полиции.

Автомобиль наехал на толпу в Мангейме 3 марта. Правоохранители указывали, что пострадали как минимум 25 человек, травмы еще 15 пострадавших оценивались как тяжелые. Кроме того, СМИ писали, что минимум двое погибли.

Виновник аварии был задержан. Вместе с тем, по данным прессы, подозреваемый, предположительно, является гражданином ФРГ. Он действовал в одиночку.

