В Минприроды отчитались о решениях по "китовой тюрьме"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В ближайшее время специалисты разработают "дорожную карту" по освобождению и адаптации морских млекопитающих, которых содержат в Средней бухте Приморья. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

Судьбу косаток и белух представители Минприроды и Минсельхоза должны были решить до 1 марта. Такое поручение ведомствам дал Владимир Путин. В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что сроки уже истекли.

"Когда мы собирали совещание и участвовали эксперты со стороны науки, они нам четко сказали, что для выпуска нужна теперь целая "дорожная карта" с адаптацией млекопитающих. Они разновозрастные, поэтому то, что можно сделать с малышами, например, нельзя сделать с крупными", – пояснил Кобылкин.

Глава министерства добавил, что сейчас выпуск животных из бухты сопряжен с риском для их жизни из-за холода. По словам Кобылкина, решение о судьбе косаток примут силовые структуры и Росрыболовство.

"То, что их надо выпускать, по-моему, ни у кого не вызывает никаких сомнений", – заключил министр.

Экологи забили тревогу еще прошлой осенью. Они прозвали бухту "китовой тюрьмой" из-за того, что увидели признаки болезней у содержавшихся там белух. Как рассказала телеканалу Москва 24 научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Вера Краснова, повреждения кожи млекопитающих заметны даже на снимках.

"Я просмотрела фотографии, которые мне были предоставлены, и я увидела на животных признаки инфекционных заболеваний. Там были вздутия разбросаны по телу, были изъязвленные какие-то места, гноящиеся шрамы – явно какая-то инфекция. но диагностику должен проводить ветврач", – рассказала Краснова. Специалист уточнила, что раньше на коже белух было меньше повреждений.