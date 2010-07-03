Женщина обнаружила труп сына с огнестрельным ранением в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В одной из квартир в Зеленограде обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что обнаружила в квартире в корпусе 812 труп своего сына с огнестрельным ранением головы.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа. По словам собеседника агентства, в руке погибшего был обнаружен пистолет. Выясняются обстоятельства произошедшего.