Прохожие нашли на улице в Москве ребенка с травмой головы

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Прохожие обнаружили на одной из улиц Москвы двухлетнего ребенка с травмой головы. Об этом РИА Новости рассказал источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел в понедельник, 4 марта. Мальчика нашли на Большой Черкизовской улице. Прохожие занесли его в офис одной из организаций и вызвали скорую помощь.

Врачи не сумели помочь ребенку, он скончался до их приезда. Собеседник агентства добавил, что материалы о произошедшем будут переданы сотрудникам правоохранительных органов. Другие подробности инцидента не сообщаются.