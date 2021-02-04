Неизвестные напали на тренера около фитнес-клуба на западе Москвы

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Около одного из фитнес-клубов на западе столицы неизвестные напали на тренера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"О нападении сообщил сам пострадавший. Он заявил, что пострадал от рук супруга женщины, которая тренируется в данном клубе. По его словам, преступление произошло, когда он выходил с работы", – рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что налетчик был не один.

В настоящее время пострадавший госпитализирован с переломом челюсти. По данному факту полиция начала проверку.

Ранее мужчине в центре столицы неизвестный нанес колото-резаное ранение груди. По данному факту было возбуждено уголовное дело.