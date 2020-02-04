Названа причина смерти российского советника в Цхинвале

Фото: соцсети

Стала известна причина смерти российского советника министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игоря Галя и его супруги. Об этом информирует ИА "НСН".

Согласно заключению экспертов, Галь и его супруга скончались от отравления угарным газом. Отмечается, что судебно-медицинское исследование проходило во Владикавказе.

Также известно, что глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил республиканской генпрокуратуре создать межведомственную следственно-оперативную группу для того, чтобы изучить обстоятельства гибели супругов.

О смерти Игоря Галя и его жены стало известно накануне. Их нашел мертвыми в собственном доме в Цхинвале водитель советника.