Жительницу Поморья заподозрили в убийстве мужа за критику еды

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В Архангельской области женщина призналась в убийстве мужа после того, как тот раскритиковал приготовленную еду, сообщает "Вечернаяя Москва" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Коряжме в минувшие выходные. Между 52-летней женщиной и ее 54-летним супругом произошла ссора, когда они сидели за столом с гостями, сообщили в ведомстве.

Супруг в грубой форме сделал женщине замечание, что она приготовила не то блюдо, и ударил ее рукой по губам. Женщина в порыве гнева схватила кухонный нож и ударила его в грудь.

Как отметили в региональном СК, от полученного ранения мужчина скончался до приезда врачей. Следствие намерено просить суд заключить подозреваемую под стражу.

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