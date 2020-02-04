Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве мужчины на востоке Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Там уточнили, что 1 февраля в квартире на улице Молдагуловой был найден труп мужчины 1981 года рождения. Причиной смерти стали полученные телесные повреждения.

"Также в квартире находился безработный гражданин 1983 года рождения, который, будучи пьяным, во время конфликта с потерпевшим причинил ему телесные повреждения, ставшие смертельными", – рассказал источник.

Уточняется, что сейчас подозреваемый в убийстве задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт задержания подозреваемого. При этом другие подробности произошедшего в ведомстве не уточнили.

Ранее СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в хостеле на юге Москвы. Сообщалось, что на теле мужчины были обнаружены колото-резаные ранения.