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21:29

Скончался полицейский, получивший ранения при нападении в Нальчике

происшествия

21:29

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Фото: instagram.com/podslushano_nalchik

Скончался полицейский, получивший ножевые ранения при нападении преступников на экипаж ДПС в Нальчике 24 января, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Старшему лейтенанту полиции Аслану Балкарову было 27 лет. У него остались жена и дочь. Руководство МВД по КБР и весь личный состав выразили соболезнования родным и близким погибшего.

На экипаж ДПС, остановивший машину для проверки документов, напали четверо вооруженных ножами преступников. Один из сотрудников полиции получил ножевые ранения.

Полицейские открыли огонь из табельного оружия, в результате чего двое напавших были ликвидированы на месте, а двоих с ранениями доставили в больницу, где они скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Нападавшими оказались четверо жителей Ингушетии, которые не состояли на учете правоохранительных органов за радикальные взгляды.

происшествия

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