Полицейского уволили после применения силы к пенсионеру в Башкирии

Полицейского уволили за то, что он толкнул бездомного

Служебная проверка, начатая транспортным управлением МВД по Приволжскому федеральному округу, привела к увольнению полицейского, который скинул пенсионера со скамейки. Об этом сообщает сайт ведомства.

Все началось с ролика из соцсетей, который был снят в марте 2017 года на железнодорожном вокзале поселка Раевский Альшеевского района Башкирии. На записи виден мужчина, который лежит на скамейке для сидения пассажиров в грязных ботинках.

Сотрудники полиции несколько раз сделали ему замечание, но их слова были проигнорированы. Тогда стражи порядка просто скинули мужчину на пол.

В ведомстве такое поведение полицейских сочли некорректным. В итоге один из героев видео лишился работы, а в отношении второго сейчас проводится служебная проверка. Ее результаты направят в следственные органы.