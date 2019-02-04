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16:32

Россиян задержали за жонглирование ребенком в Малайзии

происшествия за рубежом

16:32

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Фото: facebook.com/zac.abdulcheah

Полиция Малайзии задержала пару из России, которая жонглировала ребенком на улицах Куала-Лумпура. Об этом сообщает местное издание Star.


Со слов главы городской полиции Датука Сери Мазлана Лазима, задержанному мужчине 28 лет, а женщине – 27. Обоих арестовали во время представления на улице Раджа Абдулла.

В страну туристы въехали в минувшую пятницу через Таиланд, отмечают источники газеты.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись представления. На кадрах мужчина держит ребенка за ногу, размахивая им вокруг себя и над головой.

происшествия за рубежом

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