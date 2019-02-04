Эксперт прокомментировал пожар на Никитском бульваре

Использование современных материалов в отделке квартир и возгорание в ночные часы могли стать основными причинами гибели людей во время пожара на Никитском бульваре. В этом уверен профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман, передает РИА Новости.
По словам доктора технических наук, в современных квартирах – много бумаги, текстиля и древесины. Все это относится к легкогорючим материалам, и потому пожарная нагрузка нередко составляет до 50 килограмм на один квадратный метр.
Те же отделочные материалы при горении выделяют едкий дым и вредные вещества. Чтобы потерять сознание, порой достаточно одного вдоха. "К тому же, возгорание в здании произошло ночью, когда все, скорее всего, спали", – подчеркнул Ройтман.
Специалист напомнил, что пострадавшее от огня здание строили в начале прошлого столетия. За минувшие годы накопился естественный износ несущих конструкций и коммуникаций. Картину дополняют ремонты и перепланировки, которыми, вероятно, занимались владельцы помещений.
Профессор заключил, что трагические события произошли в том числе из-за низкого уровня культуры пожарной безопасности.
В ночь на 4 февраля пламя, возникшее в доме 12 по Никитскому бульвару, охватило одну тысячу квадратных метров. Потушить огонь удалось в 05:09. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. По последним данным, на месте ЧП нашли тела семерых погибших.
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он подчеркнул, что обстоятельства трагедии устанавливаются, добавив, что под присмотром медиков остаются двое пострадавших.
Предварительной причиной возгорания названа неисправность электрооборудования. Со слов очевидцев, пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, где она проживала вместе со своими детьми.
Из полыхавшего здания эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Жильцов временно разместили в гостиницах.
В элитном доме расположены более 100 квартир. Там же находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир – от 100 миллионов рублей.
В жилом доме в центре Москвы, где произошел пожар, существует угроза обрушения
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.