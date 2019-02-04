СК просит ареста бармена паба в Москве

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Следствие ходатайствует об аресте бармена паба Harat's Pub, обвиняемого в убийстве посетителя, сообщает Агентство "Москва".

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы.

Инцидент произошел рано утром 2 февраля в филиале известной сети ирландских пивных Harat's Pub, который накануне начал работу на улице Земляной Вал.

Некоторые гости отмечали это событие всю ночь. Самый упорный не хотел уходить и после закрытия. Между молодым человеком и барменом завязалась драка. Сотрудник паба оказался бывшим борцом и, пытаясь успокоить буйного посетителя, применил удушающий прием, но, видимо, не рассчитал силы. Молодой человек погиб.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины 1990 года рождения стала механическая асфиксия. По подозрению в убийстве задержан бармен 1992 года рождения.