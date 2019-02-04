Сумка Valentino, iPhone и 25 тысяч рублей пропали у москвички после ресторана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция проверяет информацию о пропаже у москвички дорогой сумки с деньгами.

В правоохранительные органы обратилась девушка 1991 года рождения. Она рассказала, что провела ночь на 2 февраля в ресторане на улице Косыгина, около 5 утра уехала домой на такси.

"Проснувшись в квартире на улице Большая Полянка, заявительница обнаружила пропажу своей сумки Valentino стоимостью 80 тысяч рублей, в которой находились 25 тысяч рублей и телефон iPhone 6", – передает Агентство "Москва" сообщение ГУ МВД по Москве.

Ущерб составил 120 тысяч рублей. Девушка не уточнила, где могла оставить свою сумку – в ресторане или в такси. МВД проводит проверку, обстоятельства выясняются.