Сумка Valentino, iPhone и 25 тысяч рублей пропали у москвички после ресторана

Полиция проверяет информацию о пропаже у москвички дорогой сумки с деньгами.
В правоохранительные органы обратилась девушка 1991 года рождения. Она рассказала, что провела ночь на 2 февраля в ресторане на улице Косыгина, около 5 утра уехала домой на такси.
"Проснувшись в квартире на улице Большая Полянка, заявительница обнаружила пропажу своей сумки Valentino стоимостью 80 тысяч рублей, в которой находились 25 тысяч рублей и телефон iPhone 6", – передает Агентство "Москва" сообщение ГУ МВД по Москве.
Ущерб составил 120 тысяч рублей. Девушка не уточнила, где могла оставить свою сумку – в ресторане или в такси. МВД проводит проверку, обстоятельства выясняются.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.