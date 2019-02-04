Три человека умерли от угарного газа в столичном гараже

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли от отравления угарным газом в гараже на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по городу, тела двух мужчин и женщины обнаружили на Краснобогатырской улице.

По предварительной версии, погибшие распивали спиртные напитки и уснули в машине.