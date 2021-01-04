Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью – СМИ

13:34
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью уголовное дело по факту сбитого военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности") переквалифицировано на более тяжкую статью части 2 статьи 105 ("Умышленное убийство двух или более лиц")", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в первом случае речь шла о наказании в виде лишения свободы на срок до семи лет, а во втором оно может быть пожизненным. По словам собеседника агентства, решение о переквалификации статьи было принято по результатам следственно-оперативных действий.
"При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", – пояснил собеседник агентства.
Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли два члена экипажа, один был эвакуирован с травмами средней тяжести.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее.
Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24. В частности, награжден старший лейтенант Владислав Грязин, а также посмертно – майор Юрий Ищук и старший лейтенанта Роман Федин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: