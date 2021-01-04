Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью – СМИ

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Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью уголовное дело по факту сбитого военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности") переквалифицировано на более тяжкую статью части 2 статьи 105 ("Умышленное убийство двух или более лиц")", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в первом случае речь шла о наказании в виде лишения свободы на срок до семи лет, а во втором оно может быть пожизненным. По словам собеседника агентства, решение о переквалификации статьи было принято по результатам следственно-оперативных действий.

"При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", – пояснил собеседник агентства.

Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли два члена экипажа, один был эвакуирован с травмами средней тяжести.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее.

Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24. В частности, награжден старший лейтенант Владислав Грязин, а также посмертно – майор Юрий Ищук и старший лейтенанта Роман Федин.