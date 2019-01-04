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07:33

Россиянин погиб в Таиланде при спасении тонущей дочери

происшествия за рубежом

07:33

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Фото: Zuma/TASS/Rachen Sageamsak

Российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде при спасении тонущей дочери.

Как сообщает портал Pattaya People, трагедия произошла из-за несоблюдения правил безопасности примерно в 50 метрах от берега.

Отмечается, что семья из четырех человек отправилась в море, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, запрещающие купание.

В это время в Сиамском заливе поднялось волнение из-за тропического урагана. В результате девочку накрыло волной и она стала тонуть.

58-летний отец бросился спасать ребенка. Ему удалось вытащить дочь с глубины и подплыть с ней на мелководье, однако его самого накрыла большая волна.

После этого он ударился головой о камни и потерял сознание. Спасатели достали мужчину из воды и пытались реанимировать, но попытки оказались безуспешными.

происшествия за рубежом

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