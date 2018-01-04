Женщина пострадала при ДТП на МКАД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Женщина пострадала при столкновении с поливомоечной машиной на 95 километре МКАД. Раненая находилась за рулем автомобиля.

"На 95 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение автомобиля марки Opel Astra с поливомоечной машиной", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

Факт ДТП подтвердили в столичном управлении ГИБДД. Там уточнили, что пострадавшая получила ушибы и ей оказывают медпомощь на месте. Движение одного ряда в районе ДТП на МКАД перекрыто.