Москвичка ради замужества перевела 15 миллионов рублей мошеннику

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По информации полиции, задержанный познакомился с москвичкой через социальную сеть. Он рассказал ей, что занимает высокую должность в государственной структуре, а его родители – очень обеспеченные люди. Через несколько недель он предложил девушке выйти за него замуж, однако при одном условии – представить родителям доказательства состоятельности невесты.

Мошенник убедил девушку перевести на его банковский счет 15 миллионов рублей. Он пообещал вернуть деньги после того, как покажет их родителям, однако вскоре пропал.

Оперативники смогли установить и задержать подозреваемого в мошенничестве. Им оказался ранее судимый житель Московской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов сообщил, что в Мосгордуме намерены обсудить и разработать правовые механизмы для борьбы с кибермошенничеством.

