Лосось без документов задержан на границе Белоруссии и России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грузовой автомобиль с 20 тоннами мороженого лосося задержали витебские таможенники. Рыбу без соответствующих документов пытались провезти в Россию, сообщает сайт Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Видео: Государственный таможенный комитет Белоруссии

Мороженого лосося нашли в большегрузе Scania, принадлежащем российскому перевозчику. Водитель пытался доказать, что в машине керамическая плитка. Однако осмотр показал, что указанная в документах продукция была лишь в трех коробках. Во всех остальных ехала контрабанда.

Стоимость рыбы без подтверждающего безопасность фитосанитарного сертификата, по предварительной оценке, составляет около 31 тысячи долларов (2,06 миллиона рублей).

После случившегося таможня начала административный процесс. Теперь нарушителям грозит штраф в размере до 50% от стоимости товара.

В августе житель столицы пытался ввезти в Россию шампанский напиток из Перу. В одной из бутылок находился сильнодействующий психотропный препарат димитилтриптонин, запрещенный в РФ. В итоге мужчину приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима.