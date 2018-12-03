03 декабря 2018, 01:27Происшествия
После землетрясения на Аляске зафиксировали более тысячи афтершоков
Фото: ТАСС/Zuma/Ryan Marlow
За три дня на Аляске зафиксировали более тысячи афтершоков, передает CNN.
30 ноября в штате наблюдалась серия подземных толчков магнитудой от 6,6 до 7,2. Самые сильные из них пришлись на окрестности города Анкоридже.
В настоящий момент здесь перекрыта часть дорог и улиц. Школы не работают до вторника. Приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.
После землетрясения президент США утвердил на Аляске режим чрезвычайной ситуации.
Трамп пообещал местным жителям поддержку. Согласно его распоряжению, в пострадавшие районы поступят средства из федерального бюджета.
Афтершок – повторный сейсмический толчок меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.
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