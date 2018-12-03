После землетрясения на Аляске зафиксировали более тысячи афтершоков

Фото: ТАСС/Zuma/Ryan Marlow

За три дня на Аляске зафиксировали более тысячи афтершоков, передает CNN.

30 ноября в штате наблюдалась серия подземных толчков магнитудой от 6,6 до 7,2. Самые сильные из них пришлись на окрестности города Анкоридже.

В настоящий момент здесь перекрыта часть дорог и улиц. Школы не работают до вторника. Приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.

После землетрясения президент США утвердил на Аляске режим чрезвычайной ситуации.

Трамп пообещал местным жителям поддержку. Согласно его распоряжению, в пострадавшие районы поступят средства из федерального бюджета.

Афтершок – повторный сейсмический толчок меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!