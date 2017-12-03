3 декабря, 16:41
Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
Один человек пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, три легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве в районе пересечения с Рублевским шоссе. Одному из водителей потребовалась медицинская помощь.
Ранее ЦОДД назвал самые аварийные места Московской кольцевой автодороги. Всего таких участков оказалось 12. На первом месте − развязка с Варшавским шоссе на 33-м километре МКАД. Только за девять месяцев этого года там произошло 15 ДТП. Опасно также на 39-м и 103-м километрах кольцевой автодороги. Теперь водителей будут заранее предупреждать о приближении к аварийным участкам.
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