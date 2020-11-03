Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 100

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Число жертв землетрясения в турецкой провинции Измир увеличилось до 100. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате землетрясения погибли 100 человек, 994 человека пострадали", – заявили в республиканском Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 98 погибших.

На данный момент под наблюдением врачей остаются 147 человек.

Экстренные службы Турции продолжают поисково-спасательные работы в провинции Измир на месте пяти наиболее поврежденных зданий региона.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир. В регионе были разрушены не менее 20 строений.