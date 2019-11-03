В ДТП с автобусом во Франции пострадали 30 человек

На трассе во Франции опрокинулся междугородный автобус компании FlixBus. Более 30 человек получили травмы, сообщает Courrier Picard.

Автобус следовал по маршруту Париж – Лондон и слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел вблизи коммуны Перон.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место спасательные службы оказали необходимую первую помощь.

"По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", – рассказали ТАСС в посольстве РФ в Париже.

Крупная авария произошла накануне на 159-м километре трассы М-9 "Балтия". Там столкнулись легковушка KIA и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек.

