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Происшествия

17:38 (обновлено 03.11.2019 18:37)

В ДТП с автобусом во Франции пострадали 30 человек

происшествия ДТП за рубежом

Фото: twitter.com/InfosFrancaises

На трассе во Франции опрокинулся междугородный автобус компании FlixBus. Более 30 человек получили травмы, сообщает Courrier Picard.

Автобус следовал по маршруту Париж – Лондон и слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел вблизи коммуны Перон.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место спасательные службы оказали необходимую первую помощь.
"По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", – рассказали ТАСС в посольстве РФ в Париже.

Крупная авария произошла накануне на 159-м километре трассы М-9 "Балтия". Там столкнулись легковушка KIA и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек.

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