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Москва 24

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Происшествия

01:06

Человек пострадал в результате хлопка газа в Челябинской области – МЧС

происшествия

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Взрыв в жилом доме случился в городе Карабаше в Челябинской области. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте ГУ МЧС по региону.

"2 ноября в 21:54 по московскому времени поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на четвертом этаже жилого дома по адресу: город Карабаш, улица Металлургов, дом 13", – известила пресс-служба ведомства.

Известно, что на момент инцидента в квартире находились три человека, в том числе один ребенок. В результате происшествия пострадал один человек

"В результате происшествия женщина получила незначительные ожоги и была направлена в медицинское учреждение Карабаша", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что квартире был причинен ущерб в виде повреждения остекления. При этом несущие конструкции самого дома повреждены не были.

Спасатели эвакуировали из подъезда дома 21 человека, в том числе 3 детей. После проведения специального осмотра сотрудники МЧС дали разрешение жильцам подъезда вернуться в свои квартиры.

На данный момент причина произошедшего не установлена.

Ранее двое человек пострадали от хлопка газа. Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме на улице Культуры в поселке Полазне в Пермском крае.

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