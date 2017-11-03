Источник пожара в здании Музея имени Пушкина ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Источник возгорания в ГМИИ имени А.С. Пушкина ликвидирован.

Пожар произошел не в главном здании, а в одном из строений музея по адресу улица Волхонка, дом 10, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о возгорании в здании музея, в котором находится отдел личных коллекций. С крыши шел черный дым. На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь.

Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, возгорание произошло в системе вентиляции. Движение вблизи музея затруднено. Пострадавших нет.