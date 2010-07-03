Порядка 20 нетрезвых людей пытались проникнуть на Хованское кладбище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 20 нетрезвых людей пытались вечером проникнуть на Хованское кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".

В четверг, 3 октября, около 20:45 группа людей из 20 человек пыталась проникнуть на территорию Хованского кладбища. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения люди угрожали сотрудникам охраны кладбища.

На место прибыли сотрудники полиции, после чего группа людей извинилась перед сотрудниками и самостоятельно покинула территорию кладбища. Задержаний не было.

