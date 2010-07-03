Трех пропавших подростков из Внуковского нашли в Подмосковье

13:17
13:17
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Фото: телеграм-канал Mash
Полицейские нашли и вернули домой троих 13-летних подростков, которые пропали в поселении Внуковское 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, накануне вечером в полицию поселения Внуковское обратились родители школьников. По их словам, дети не вернулись домой после занятий в школе и перестали выходить на связь. Также стало известно, что двое подростков оставили записки, где сообщили о планах уехать в другие города.
"Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по установлению возможного местонахождения семиклассников", – сказано в сообщении МВД. Полицейские разослали ориентировки на школьников в территориальные подразделения, опросили друзей и соседей пропавших ребят, а также разместили информацию о случившемся в СМИ.
Ирина Волк подчеркнула, что подростков удалось разыскать менее чем за сутки. "В результате этой работы установлено, что подростки могут находиться в Можайском районе Московской области. В настоящее время дети найдены и переданы родителям", – отметила она. По словам представителя МВД, жизни и здоровью школьников "ничего не угрожало".
В конце сентября в Подмосковье нашли живым пропавшего школьника из Тамбовской области. Как выяснилось, мальчик нашел попутный автомобиль через сервис BlaBlaCar и отправился к отцу в Московскую область, однако впоследствии пропал. Полиция выясняет обстоятельства и мотивы ухода школьника из дома.
В России стали чаще пропадать дети
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