Трех пропавших подростков из Внуковского нашли в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Полицейские нашли и вернули домой троих 13-летних подростков, которые пропали в поселении Внуковское 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, накануне вечером в полицию поселения Внуковское обратились родители школьников. По их словам, дети не вернулись домой после занятий в школе и перестали выходить на связь. Также стало известно, что двое подростков оставили записки, где сообщили о планах уехать в другие города.

"Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по установлению возможного местонахождения семиклассников", – сказано в сообщении МВД. Полицейские разослали ориентировки на школьников в территориальные подразделения, опросили друзей и соседей пропавших ребят, а также разместили информацию о случившемся в СМИ.

Ирина Волк подчеркнула, что подростков удалось разыскать менее чем за сутки. "В результате этой работы установлено, что подростки могут находиться в Можайском районе Московской области. В настоящее время дети найдены и переданы родителям", – отметила она. По словам представителя МВД, жизни и здоровью школьников "ничего не угрожало".

В конце сентября в Подмосковье нашли живым пропавшего школьника из Тамбовской области. Как выяснилось, мальчик нашел попутный автомобиль через сервис BlaBlaCar и отправился к отцу в Московскую область, однако впоследствии пропал. Полиция выясняет обстоятельства и мотивы ухода школьника из дома.