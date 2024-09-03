Пострадавшая после атаки БПЛА ВСУ на Саратов женщина умерла в больнице

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Женщина, госпитализированная после атаки ВСУ беспилотниками на Саратовскую область, спустя восемь дней умерла в больнице. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

"Скончалась", – заявили в министерстве в ответ на вопрос о состоянии пострадавшей.

Российские средства ПВО утром 26 августа уничтожили несколько беспилотников в Саратовской области. В Саратове и Энгельсе были зафиксированы попадания обломков БПЛА в жилые дома.

В результате атаки в Саратове ранения получили четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в городское медучреждение. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте.

В свою очередь, глава региона Роман Бусаргин поручил Минфину региона предусмотреть выделение денег на предоставление людям компенсаций ущерба по домам и автомобилям.