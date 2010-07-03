Около 600 человек эвакуировали из-за срабатывания пожарного датчика в БЦ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники бизнес-центра на севере Москвы были эвакуированы из-за ложного срабатывания пожарного датчика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 79.

"По указанному адресу сработал пожарный датчик, в целях безопасности администрация объекта приняла решение провести эвакуацию", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ходе проверки возгорания не обнаружили.

29 августа в Северном Чертанове эвакуировали жильцов дома из-за взрывного устройства, которое нашли в сточной трубе. Спасатели вывели жителей первого и второго этажей. Инцидент случился по адресу Сумской проезд, дом № 3, корпус 1.

