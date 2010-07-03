Около 600 человек эвакуировали из-за срабатывания пожарного датчика в БЦ

Сотрудники бизнес-центра на севере Москвы были эвакуированы из-за ложного срабатывания пожарного датчика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 79.
"По указанному адресу сработал пожарный датчик, в целях безопасности администрация объекта приняла решение провести эвакуацию", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в ходе проверки возгорания не обнаружили.
29 августа в Северном Чертанове эвакуировали жильцов дома из-за взрывного устройства, которое нашли в сточной трубе. Спасатели вывели жителей первого и второго этажей. Инцидент случился по адресу Сумской проезд, дом № 3, корпус 1.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.