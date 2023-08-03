Фура упала с эстакады на автомобиль в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" кабина фуры упала с эстакады на другой автомобиль, что привело к возникновению пожара. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Отмечается, что авария произошла в Ступинском городском округе на 74-м километре дороги в 12:30 по московскому времени. Водитель большегруза с полуприцепом наехал на препятствие, что привело к падению грузовика с эстакады на другую машину и дальнейшему возгоранию.

"В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок", – добавили в пресс-службе.

Позже пожар удалось локализовать. Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Работники экстренных служб заявили, что в данный момент движение по трассе затруднено.

Ранее сообщалось, что в Феодосии Porsche Cayenne упал с Межениновского моста на железнодорожные пути, перед этим пробив ограждение. В результате произошедшего пострадал один человек.

К месту происшествия приехал автомобиль "Урал", который помог эвакуировать машину с железнодорожных путей.



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