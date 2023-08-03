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Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести. Женщина, которая пострадала при его падении, скончалась в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Ведомство отметило, что состояние пострадавшего мужчины стабильно, ему оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

Крушение вертолета Ми-8 компании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. Семь человек, пострадавших при крушении вертолета на Алтае, доставили вертолетами санавиации в Горно-Алтайск.

Глава региона Олег Хорохордин отмечал, что состояние двух пассажиров вертолета медики оценили как тяжелое, еще одна женщина была в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за ошибки пилотов при заходе на посадку.

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