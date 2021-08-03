Пятеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в тяжелом состоянии – Минздрав РФ

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Пятнадцать россиян, пострадавших в ДТП в Турции, выписаны из стационаров, еще пятеро остаются в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщили, что двое россиян, включая ребенка, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, находятся в тяжелом состоянии. Специалисты при этом отмечали, что отсутствует необходимость эвакуировать пострадавших в Россию.

Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Все пострадавшие являются жителями Самарской области.

В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.

