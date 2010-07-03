Двух человек спасли при тушении пожара в районе Метрогородок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Метрогородок произошел пожар в квартире. Там спасли одного взрослого и одного ребенка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Инцидент произошел на 12-м этаже дома №23, корпус 5 на Открытом шоссе. Горели личные вещи и мебель.

Пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

Ранее человека спасли при тушении пожара в центре Москвы. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Пресненском районе.