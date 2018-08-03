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Происшествия

03 августа 2018, 19:40

В ОНК взяли на контроль дело сестер Хачатурян

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Общественная наблюдательная комиссия Москвы взяла на контроль дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"В ОНК взяли на контроль ситуацию по девушкам и попросят руководство СИЗО, чтобы с ними работал психолог, чтобы им была оказана вся необходимая помощь. Также ОНК поможет с передачей вещей и продуктов сестрам в СИЗО", – сказал он в разговоре с RT.

Мельников подчеркнул, что главный вопрос – предоставление психолога. По его словам, девушки находятся в очень тяжелом психоэмоциональном состоянии и им необходима помощь специалиста.

В четверг, 2 августа, Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину до 28 сентября.

Инцидент произошел 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. Три дочери 17, 18 и 19 лет убили своего отца. Тело обнаружили в межквартирном фойе дома.

Девушек задержали, на допросе они сознались в содеянном. Следствие завело дело об убийстве, затем его переквалифицировали в убийство по сговору.

В рамках расследования уголовного дела в отношении сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян СК назначил баллистическую экспертизу, по ножу и молотку – последовательные дактилоскопическую и молекулярно-генетическую судебные экспертизы, а также ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Сюжет: Дело сестер Хачатурян

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