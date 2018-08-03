Полиция Швеции застрелила молодого человека с синдромом Дауна из-за игрушки

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В Швеции сотрудники правоохранительных органов застрелили 20-летнего молодого человека с синдромом Дауна и аутизмом. Полицейские смертельно ранили его, увидев предмет, похожий на оружие, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром.

Мать погибшего рассказала местному телевидению, что ее сын с синдромом Дауна и аутизмом ушел без разрешения в ночь на четверг, и хотя такое поведение нетипично для юноши, такое случалось и ранее.

Уходя из дома, молодой человек взял с собой игрушечный пистолет. Полиция обратила на него внимание в центре шведской столицы и приняла его действия за угрозу. Юношу ранили в живот, после чего он умер в больнице.

Руководитель регионального стокгольмского управления Ульф Йоханссон заявил, что это трагедия для всех.

По его словам, начато расследование.

Ранее сообщалось, что на западе Финляндии полицейские застрелили мужчину, пытавшегося скрыться от них. Инцидент произошел в местечке Лемпяяля. Правоохранители попытались остановить подозрительного водителя, но он отказался подчиниться, а вместо этого открыл по ним стрельбу.