Опасный трюк. Эдгарда Запашного чуть не разорвала тигрица

Известный дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный чуть не попал в когти тигрицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Как рассказал сам Запашный, во время тренировки тигрица по кличке Жанна могла не успеть затормозить перед его ногами. При этом отойти назад дрессировщик не мог, ведь за спиной у него был еще один хищник – тигр Курт. Артист пояснил, что, если бы он отпрыгнул в сторону тигра, зверь непременно сделал бы ответный выпад.

Дрессировщик признался, что тогда доли секунды показались ему вечностью. По словам Запашного, он был уверен, что хищница заденет его. К счастью, опасения артиста не подтвердились: все закончилось благополучно.

Ранее сообщалось, что брат Эдгарда Запашного, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в больницу с острой болью. Тогда артист успокоил поклонников и выразил уверенность, что этот инцидент никак не отразится на графике выступлений.