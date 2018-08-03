Огромный затор образовался в Видном из-за ДТП с КамАЗом

В подмосковном Видном образовался огромный затор из-за аварии с КамАЗом. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Уточняется, что ДТП с участием самосвала произошло при въезде в тоннель на улице Старо-Нагорная. Водитель КамАЗа, который перевозил асфальт, не справился с управлением и на скорости врезался в стену перед тоннелем. По словам очевидцев, кабину машины сильно помяло, а сам водитель оказался заблокирован в салоне.

Чтобы достать его, спасатели использовали специнструменты. Отмечается, что водитель пострадал и был отправлен в больницу. Пока КамАЗ не увезут с места ДТП, машины будут пускать через соседний тоннель.