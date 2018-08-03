Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева посмертно премировали "Лавровой ветвью"

Российского режиссера Александра Расторгуева, который погиб в ЦАР, посмертно наградили премией "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись.

"В дни вести о трагической гибели одного из талантливых режиссеров своего времени Александра Расторгуева совет премии определял лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Совет ведущих деятелей документального кино решил вручить награду режиссеру посмертно", – говорится на официальном сайте премии.

Вручение назначили на 12 декабря в день закрытия международного фестиваля документального кино "Артдокфест". Александр Расторгуев неоднократно становился лауреатом премии – в 2001 году его фильм "Мамочки" был признан лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" удостоили премии в номинации "Лучший неигровой арт-фильм".

Ранее посольство России в ЦАР заявило о гибели трех журналистов в районе города Сибю, к северу от столицы страны. Среди погибших оказались Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По словам главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, съемочная группа работала в ЦАР над документальным фильмом.