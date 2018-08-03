Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева посмертно премировали "Лавровой ветвью"

03 августа 2018, 12:46
Российского режиссера Александра Расторгуева, который погиб в ЦАР, посмертно наградили премией "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись.
"В дни вести о трагической гибели одного из талантливых режиссеров своего времени Александра Расторгуева совет премии определял лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Совет ведущих деятелей документального кино решил вручить награду режиссеру посмертно", – говорится на официальном сайте премии.
Вручение назначили на 12 декабря в день закрытия международного фестиваля документального кино "Артдокфест". Александр Расторгуев неоднократно становился лауреатом премии – в 2001 году его фильм "Мамочки" был признан лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" удостоили премии в номинации "Лучший неигровой арт-фильм".
Ранее посольство России в ЦАР заявило о гибели трех журналистов в районе города Сибю, к северу от столицы страны. Среди погибших оказались Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По словам главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, съемочная группа работала в ЦАР над документальным фильмом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: