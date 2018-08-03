Более 250 грамм героина изъяли полицейские у приезжего на востоке Москвы

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В районе Северное Измайлово сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли у 40-летнего мужчины более 250 грамм героина, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве, подозреваемого в хранении наркотиков задержали на 5-ой Парковой улице возле одного из домов.

При личном досмотре у приезжего из ближнего зарубежья обнаружены и изъяты 100 свертков с веществом неизвестного происхождения. Позднее было установлено, что изъятое является героином массой более 250 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.