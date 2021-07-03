Из-за загоревшегося автомобиля на улице Андрея Карлова перекрыли движение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Андрея Карлова перекрыто движение транспорта из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"На проезжей части на улице Андрея Карлова (между Кутузовским проспектом и улицей Большая Дорогомиловская) горит автомобиль. Движение перекрыто", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оперативные службы города уже прибыли на место происшествия.

Ранее в Москве на Дмитровском шоссе у дома № 94 загорелась машина. Сначала водитель пытался потушить ее самостоятельно, но пришлось вызывать спасателей. Огонь полностью охватил кабину. Потушить удалось быстро. Пострадавших нет.