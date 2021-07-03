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Москва 24

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Происшествия

17:29

Полиция проверяет сообщение о вооруженном мужчине в Подмосковье

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В деревне Новосельцево Московской области заметили вооруженного мужчину. Об этом в дежурную часть полиции сообщил аноним, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"На место незамедлительно выехал наряд ППС. В ходе обследования территории указанного мужчины на месте не оказалось. По данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что мужчина был одет в камуфляжную форму и имел при себе противогаз.

Ранее в Ивановской области произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, еще один скончался. По некоторым данным, инцидент произошел в городе Кохма Ивановской области. Причиной перестрелки стал конфликт на бытовой почве.

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