Неизвестные отняли у мужчины часы за 450 тыс евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проверяет информацию о разбойном нападении на мужчину на востоке столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Со слов потерпевшего, нападение произошло на улице Мастеровая, дом 2/6. На него напали неизвестные граждане в масках и отобрали наручные часы стоимостью 450 тысяч евро.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на двоих граждан ради брендовой обуви. По заявлению 19-летнего потерпевшего, малознакомый гражданин распылил ему в глаза перцовый баллончик и отобрали дорогие кроссовки.

Позднее оперативники задержали 20-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. Кроссовки изъяли и вернули владельцу. Напавший был отправлен под домашний арест.