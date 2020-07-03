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Происшествия

15:58

Металлические контейнеры загорелись в Ленинградской области

происшествия пожар

Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел в металлических контейнерах на 13-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. По данным обладминистрации, на месте возгорания слышны взрывы газовых баллонов, есть угроза обрыва электросетей.

По предварительным данным, в горящих контейнерах находятся автомобильные покрышки и автозапчасти.

Накануне пожар произошел на Тверской улице в Москве. Площадь возгорания в доме 24 составила 800 квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Из-за возгорания пришлось перекрывать Тверскую в обе стороны. Одной из возможных версий называется нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

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