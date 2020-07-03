СК завел дело о нецелевом расходовании 46 млн рублей на ремонт института в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования 46 миллионов рублей на ремонт Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Также возбуждено дело о халатности должностных лиц учреждения. Дело заведено по материалам ФСБ.

По предварительным данным, в 2018 году институту в Домодедове в рамках государственного контракта выделили деньги на капитальный ремонт. Однако работы не были завершены в установленные сроки. Кроме того, оставшиеся более 46 миллионов рублей потратили на нужды, не предусмотренные контрактом.

Ранее кулон с бриллиантом за восемь миллионов рублей похитили у безработной в центре Москвы. Заявление поступило от жительницы 1993 года рождения.