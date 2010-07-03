Префектура ЦАО опровергла информацию об обрушении на проспекте Мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В префектуре Центрального административного округа (ЦАО) опровергли сообщения об обрушении части здания на проспекте Мира, передает Агентство "Москва".

В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности – от дома отвалились лишь незначительные фрагменты штукатурки.

Районные коммунальные службы оперативно отреагировали на инцидент, они выставили ограждения и провели обследование. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что дом находится под управлением частной УК "Ремстройсервис".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что часть здания обрушилась на проспекте Мира в Москве.