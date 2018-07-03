Полиция проводит проверку после переоформления иномарок на других людей

3 июля, 15:55
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция Москвы проводит проверку после того, как мужчина переоформил на знакомых автомобили Gelandewagen и Lexus, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, вечером 2 июля в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что его знакомая хотела по доверенности купить машину.
43-летняя жительница Крыма в марте поручила за ее деньги приобрести автомобили Mercedes G500 и Lexus LX. Женщина написала доверенность на 30-летнего уроженца Томской и дала ему деньги на покупку машин, но авто она так и не увидела.
По данным полиции, 1 июня Mercedes переоформили на жителя Кировской области, а Lexus переоформили на жителя Московской области. Правоохранители проводят проверку.
Ущерб составил порядка 19,5 миллиона рублей.
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