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Происшествия

3 июля, 15:55

Полиция проводит проверку после переоформления иномарок на других людей

происшествия общество

Фото: depositphotos/blinow61

Полиция Москвы проводит проверку после того, как мужчина переоформил на знакомых автомобили Gelandewagen и Lexus, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, вечером 2 июля в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что его знакомая хотела по доверенности купить машину.

43-летняя жительница Крыма в марте поручила за ее деньги приобрести автомобили Mercedes G500 и Lexus LX. Женщина написала доверенность на 30-летнего уроженца Томской и дала ему деньги на покупку машин, но авто она так и не увидела.

По данным полиции, 1 июня Mercedes переоформили на жителя Кировской области, а Lexus переоформили на жителя Московской области. Правоохранители проводят проверку.

Ущерб составил порядка 19,5 миллиона рублей.

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